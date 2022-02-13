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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da sağlık çalışanlarına saldırıya dört suçtan tutuklama

İstanbul’un Fatih ilçesindeki devlet hastanesinde tartışma sırasında sağlık çalışanlarına saldırdığı gerekçesiyle dört kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre polis, devlet hastanesinde yaşanan kavgaya ilişkin inceleme başlattı.


Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, tedavisinin ardından kolundaki serum iğnesini çıkarttırmak isteyen hasta M.A’nın hemşireye el kaldırdığını tespit etti.

Olayın devamında, M.A. ve beraberindeki İ.K, S.G, ve A.P.’nin tartıştıkları sağlık çalışanlarına saldırdığı ve acil servis girişindeki camı kırdıkları anlaşıldı.

Kimliklerinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan dört şüpheli, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit-hakaret’ ve ‘görevli memura hakaret’ten tutuklandı.

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Nedir bu ‘yaşanan’lardan çektiğimiz!

Birçok metinde, özellikle haberlerde, ama konuşmalarda da ‘yaşanan’ kelimesi çıkıp duruyor karşımıza. Bir iki yıldır, iki kitap çalışması için Türkçe yazılmış, kurgu olmayan 200 kadar kitap okudum, artık yaşamayan yazarlarımızın elinden çıkmış, bunlarda galiba hiç rastlamadım ‘yaşanan’ kelimesine. Demek ki son yıllarda tedavüle girmiş, yaygınlık kazanmış. Yaygınlık demek az, ‘yaşanan’sız cümle kurulamıyor gibi.

Bu genç kızlar da kim?

Dolayısıyla Almanya ve Fransa’nın Rusya’yı kas gücüyle değil, ortak çıkarlara vurgu yaparak daha ılımlı bir yola sokması barış için en güçlü ihtimal. Yoksa NATO’nun Ukrayna’yı askeri olarak savunacağı yok; Putin’e de böyle geri adım attırmak mümkün değil. Kıta Avrupası misyonunun başarıya ulaşması bizim için de en iyi senaryo olur. Aksi taktirde enerji faturası, kaybolan turizm gelirleri, jeopolitik gerilim derken kendimizi yeni bir çukurda buluveririz.