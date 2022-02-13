İstanbul’da sağlık çalışanlarına saldırıya dört suçtan tutuklama

İstanbul’un Fatih ilçesindeki devlet hastanesinde tartışma sırasında sağlık çalışanlarına saldırdığı gerekçesiyle dört kişi tutuklandı.
AA’nın haberine göre polis, devlet hastanesinde yaşanan kavgaya ilişkin inceleme başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, tedavisinin ardından kolundaki serum iğnesini çıkarttırmak isteyen hasta M.A’nın hemşireye el kaldırdığını tespit etti.
Olayın devamında, M.A. ve beraberindeki İ.K, S.G, ve A.P.’nin tartıştıkları sağlık çalışanlarına saldırdığı ve acil servis girişindeki camı kırdıkları anlaşıldı.
Kimliklerinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan dört şüpheli, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit-hakaret’ ve ‘görevli memura hakaret’ten tutuklandı.