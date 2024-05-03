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İstanbul’da sabaha karşı 1 Mayıs operasyonu: 47 gözaltı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) 1 Mayıs’ta Taksim yasağına direndikleri gerekçesiyle 47 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: X

1 Mayıs’ta Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen 47 kişi bugün sabaha karşı evleri basılarak gözaltına alındı.


Yapılan baskınlarda Sol Parti, Halkevleri, Sosyalist Mücadele İnisiyatifi, Devrimci Gençlik Dernekleri, Devrimci Hareket, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Öğrenci Faaliyeti üyeleri gözaltına alındı.

ÇHD İstanbul Şubesi X hesabından şu açıklamayı yaptı:

“1 Mayıs’ta hukuksuz Taksim yasağına karşı direndikleri gerekçesiyle 47 kişinin evinin basıldığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet’e geçeceğiz. AYM kararını ihlal edenler hukuktan bahsedemez! Yaşasın 1 Mayıs!”

https://twitter.com/solpartistanbul/status/1786236434979934669

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