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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da metro seferlerine ‘Onur Yürüyüşü’ düzenlemesi

İstanbul’daki LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri nedeniyle bazı metro hatları kapatılacak.

Fotoğraf: İBB

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10:00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.


Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.

İstanbul LGBTİ+ Komitesi, saat 15:00 için Taksim’e çağrı yapmıştı.

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İstanbul’daki LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri nedeniyle bazı metro hatları kapatılacak. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10:00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi. Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi. İstanbul LGBTİ+ Komitesi, […]