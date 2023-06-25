İstanbul’da metro seferlerine ‘Onur Yürüyüşü’ düzenlemesi

İstanbul’daki LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri nedeniyle bazı metro hatları kapatılacak.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10:00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.
İstanbul LGBTİ+ Komitesi, saat 15:00 için Taksim’e çağrı yapmıştı.