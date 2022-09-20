İstanbul’da metro inşaatında vinç devrildi: İki ölü, bir yaralı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde metro inşaatında kule vincin devrilmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesindeki çalışma sırasında kule vinç devrildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, haberi Twitter hesabından duyurdu: ”Çekmeköy metro şantiyesinde meydana gelen talihsiz kazada ne yazık ki iki çalışanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden emekçilerimize Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.”

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışması sürüyor.