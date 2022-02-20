İstanbul’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 kişi yakalandı

İstanbul’da dün düzenlenen asayiş uygulamalarında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 kişi yakalandı.

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AA’nın haberine göre Bakırköy başta olmak üzere çevre ilçelerde Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Şube müdürlüklerinin uygulamasında 16 bin 136 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 690 araç sorgulamasında 40 araca işlem yapıldı.

Aranan isimler dışında da 77 şüpheli gözaltına alındı, 17’si tutuklandı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Aramalarda dört ruhsatsız tabanca, 145 gram narkotik madde ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe emniyet müdürlüklerince yapılan uygulamalarda ise 161 bin 962 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 416 şüpheli gözaltına alındı, yapılan 22 bin 638 araç sorgulamasında da 951 araca işlem yapıldı. Aranan isimler dışında 347 şüpheli gözaltına alınarak 129’u tutuklandı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişi yakalandı.

Y47 ruhsatsız tabanca ile yedi kurusıkı tabanca, 10 kilo 171 gram narkotik madde ve 6 bin 655 uyuşturucu hap ele geçirildi.