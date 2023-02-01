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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul’un yüksek kesimler başta olmak üzere tamamında kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Fotoğraf: AA

Kar yağışı Anadolu yakasının yüksek kesimleri başta olmak üzere Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Ümraniye ve Kartal’da etkili oldu.


Kentin simge noktalarından Çamlıca Tepesi de beyaz örtüyle kaplandı.

Avrupa yakasında da Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bakırköy, Bayrampaşa, Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde etkili olan yağış, karlı ve karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösteriyor.

Bu arada Bakırköy’de toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar, karşılaştıkları yağış karşısında şaşkınlık yaşadı. Bazı yolcular, kar yağışını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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