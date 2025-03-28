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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da kaçak 6 bin 123 ilaç ve 194 tıbbi cihaza el konuldu

İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 123 ilaç ve 194 tıbbi cihaza el konuldu.

Fotoğraflar: AA

Polis, Fatih’teki bir depoda kaçak ürünlerin bulunduğu belirledi.


Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen, karaciğer kanseri, tüp bebek, Akdeniz anemisi, diyabet ve kalp hastalıkları tedavisinde kullanılan 6 bin 123 kaçak ilaca el konuldu.

Ayrıca lazer epilasyon, zayıflama, dövme silme ve leke tedavisinde kullanılan 194 tıbbi cihaz bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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