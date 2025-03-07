1,5 ton kaçak beyaz kum midyesi bulundu

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde kaçak avlanmış 1,5 ton beyaz kum midyesi bulundu.

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Polis, yasadışı midye avcılarına operasyon düzenledi.

Ekipler, İzmir’e sevk edilmek üzere kamyonetin kasasında gizlenmiş 1,5 ton beyaz kum midyesine Tekkeköy ilçesinde el koydu.

Nakliyeci iki kişiye ‘Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet’ten 75 bin 540’ar lira ceza kesildi. Araç sürücüsüne de ‘Karayolları Trafik Kanunu’na muhalefet’ten 19 bin 584 lira ceza verildi.

Ekipler el konulan midyeleri denize döktü.

Öte yandan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, beyaz kum midyesinin özellikle Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yaygın olarak bulunduğunu ve deniz ekosistemi için büyük öneme sahip bir tür olduğunu belirtti.