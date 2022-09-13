İstanbul’da IŞİD operasyonu: Dokuz gözaltı

Radikal İslamcı örgüt IŞİD’le bağlantılı işlemler yaptığı iddia edilen ikisi Türkiye vatandaşı 11 şüpheliden dokuz kişi gözaltına alındı.

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İstanbul başsavcılığınca, haklarında 6415 sayılı ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet’ ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçları kapsamında birbirleriyle ortak para trafiği olan ve IŞİD’le bağlantılı işlemler yaptığı öne sürülen şüphelilere yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla, İstanbul’da ikamet eden ikisi Türkiye vatandaşı, dokuzu yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Operasyonda iki şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.