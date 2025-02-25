İstanbul'da ikinci vaka: Elektrik akımına kapılan köpek ölümden döndü

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir köpek kaldırımda yürürken elektrik akımına kapıldı.
22 Şubat’ta da Kadıköy’de köpeğini yürüyüşe çıkaran Fatih Koldaş kaldırımda elektrik akımına kapılarak ölümden dönmüştü. Köpeğiyse ölmüştü. Altaş ihmal suçlamasıyla yetkililerden şikayetçi olmuştu.
Beşiktaş’ta da elektrik kaçağı
Akat Mahallesi’nde sahibinin yürüyüşe çıkardığı Choko adlı köpeğe kaldırımda elektrik çarptı. Can çekişen köpek panikle sahibini ısırdı. Sahibi hafif yaralandı. Köpek daha sonra veterinere götürüldü.
Olay anında bölgedeki bir vatandaş ‘günlerdir kaçak olduğunu ama belediyenin müdahale etmediğini’ söyledi.
NTV‘nin aktardığına göre köpeğin durumu iyi. Kaçağın bulunduğu elektrik hattıysa ekiplerce tamir edildi.