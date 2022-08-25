İstanbul’da gök gürültülü sağanak: Esenyurt’ta evleri su bastı

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başlayan yağışlar nedeniyle Esenyurt’ta bazı evleri su bastı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, daha önce sorun yaşanan yerde yine su baskını yaşandığını aktararak, “Esenyurt’ta su baskını sorununu tümden ortadan kaldıracak çalışmamızı yıl sonuna kadar bitireceğiz” dedi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Avrupa Yakası’nda yağışlar özellikle Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde etkili oluyor.

Yağışın ilk dakikalarından itibaren Esenyurt’ta sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük yaşadığı görüldü. Bazı evleri su bastı, yağmur suları mazgal ve rögar kapaklarından çıktı. Evini su basan insanlar kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Eyüpsultan’da yol çöktü

Eyüpsultan’da Alibeyköy Vardar Bulvarı’nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken cadde trafiğe kapatıldı.

Anadolu Yakası’nda ise sadece Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde hafif yağış etkili oluyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

Yağış yarın da devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sağanak yağışa ilişkin Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yaptığı açıklamada yağışın bugün ve yarın devam edeceğini söyledi.

İmamoğlu, bazı sorunlu alanlara yaptıkları müdahalelerin bugün meyvesini topladıklarını aktararak, “Bugün yine belki gün içerisinde bazı görüntüler vatandaşlarımızın önüne düşebilir. Esenyurt, aslında geçen Esenyurt’ta yaşadığımız su baskınından daha düşük yükle yağış aldı ama çok kısa sürede aldı. Malum bu kronik sorunun olduğu alanda bir sel baskını yaşandı. Ama yine arkadaşlarımız orada hazırdı. Bu yıl sonunda oradaki sorunu tamamen kaldıracağız. Ne yazık ki orada daha önce de su havzasına dere yatağının yıllar öncesinde imara açılması üzerine ve dere yatağının akışının değiştirilerek devam ettirilmesinin bugün yaşanan kronik sonuçları diyebiliriz” ifadelerini kullandı.