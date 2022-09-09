İstanbul’da gözaltına alınan IŞİD yöneticisi tutuklandı

Türkiye’de gözaltına alınan radikal İslamcı örgüt IŞİD’in üst düzey yöneticilerinden ‘Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı Başar Hattap Gazel El Sumayday tutuklandı.

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İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerindeki işlemleri tamamlanan ve bu sabah İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, soruşturma savcılığına çıkarıldı.

İstanbul başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheli, ‘anayasa’yı ihlal’ suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

El Sumayday sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.