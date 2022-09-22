İstanbul’da akşam saatlerinde yağmur sonrası oluşan gökkuşağı büyüledi.
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Avukatı duyurdu: Interpol, Peker’in kırmızı bülteninin kapsamını genişletti
Avukatı Ersan Barkın, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) organize … Devamı...
İstanbul’da gökkuşağı
İstanbul’da akşam saatlerinde yağmur sonrası oluşan gökkuşağı … Devamı...
Bakanlık hastane kapatmalarında hem geri adım attı hem de ceza kesti
MESUDE ERŞAN @mesudersan [email protected] Sağlık … Devamı...
Akşam Postası / 22 Eylül 2022
Enflasyon, kur dinlemiyor: Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi … Devamı...
‘Emily in Paris’in üçüncü sezonundan ilk görselleri paylaşıldı
Dijital dizi/film platformu Netflix, Darren Star'ın yaratıcısı ve yapımcısı … Devamı...
HSK, ‘İran istihbaratı adına casusluk ve adam kaçırma davası’nın sanığı savcıyı meslekten ihraç etti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 'İran istihbaratı adına casusluk ve adam … Devamı...
Yolcu otobüsüyle Mersin’e yollanan 47 flamingodan 26’sı öldü
Aksaray'dan yolcu otobüsüyle gönderilen 47 flamingodan 26'sının ölmesiyle … Devamı...
Tinder’dan ‘hayvansever’ özellik: Köpek sahiplendirilecek
Çöpçatanlık uygulaması Tinder, kullanıcılarına 'hayvansever' bir özellik … Devamı...
Fosil yakıt tüketimi kritik seviyede: Türkiye kömür üretimini yüzde 73 azaltmalı
Carbon Tracker ve Global Energy Monitor adlı kuruluşlar tarafından … Devamı...
Erdoğan’ın ‘kampanyası’: TOKİ’den ev veya işyeri alanlara peşin ödeme indirimi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konut projesindeki yeni ‘kampanyayı’ duyurdu: … Devamı...