İstanbul’da en fazla tüketilen deniz ürünleri: Palamut zirvede

İstanbul’da geçen yıl en fazla tüketilen deniz ürünü palamut balığı oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre geçen yıl 106 farklı tür su ürünü satılan Gürpınar halinde en çok satılan deniz ürünüyse palamut oldu.
Hale 15 bin 325 ton palamut, 13 bin 983 ton hamsi, 9 bin 381 ton istavrit, 3 bin 82 ton lüferle 2 bin 815 ton levrek getirildi.
Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilogramı 1648 liradan alınan ıstakoz, en yüksek fiyatlı su ürünü olarak dikkat çekti.
Istakozu, kilogramı 1540 liradan satılan böcek ile kilogramı 1023 liradan alıcı bulan sinarit takip etti.
Halde kilogram olarak palamut 88, hamsi 68, istavrit 41 ve lüferse 219 liradan alıcı buldu.
Gürpınar Su Ürünleri Hali’ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:
- Palamut: 15 bin 325 ton
- Hamsi: 13 bin 983 ton
- İstavrit: 9 bin 381 ton
- Lüfer: 3 bin 82 ton
- Levrek: 2 bin 815 ton
- Mezgit: 2 bin 570 ton
- Çipura: 1900 ton
- Tekir: 1626 ton
- Sardalya: 1523 ton
- Somon: 1445 ton
Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatlarıysa şöyle:
- Istakoz: 1648 lira
- Böcek: 1540 lira
- Sinarit: 1023 lira
- Lüfer: 771 lira
- Kalkan: 724 lira
- Kofana: 704 lira
- Lahoz: 606 lira
- Deniz levreği: 601 lira
- Dülger: 597 lira
- Pisi: 596 lira