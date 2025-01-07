İstanbul’da en fazla tüketilen deniz ürünleri: Palamut zirvede

İstanbul’da geçen yıl en fazla tüketilen deniz ürünü palamut balığı oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre geçen yıl 106 farklı tür su ürünü satılan Gürpınar halinde en çok satılan deniz ürünüyse palamut oldu.

Hale 15 bin 325 ton palamut, 13 bin 983 ton hamsi, 9 bin 381 ton istavrit, 3 bin 82 ton lüferle 2 bin 815 ton levrek getirildi.

Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilogramı 1648 liradan alınan ıstakoz, en yüksek fiyatlı su ürünü olarak dikkat çekti.

Istakozu, kilogramı 1540 liradan satılan böcek ile kilogramı 1023 liradan alıcı bulan sinarit takip etti.

Halde kilogram olarak palamut 88, hamsi 68, istavrit 41 ve lüferse 219 liradan alıcı buldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali’ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:

Palamut: 15 bin 325 ton

Hamsi: 13 bin 983 ton

İstavrit: 9 bin 381 ton

Lüfer: 3 bin 82 ton

Levrek: 2 bin 815 ton

Mezgit: 2 bin 570 ton

Çipura: 1900 ton

Tekir: 1626 ton

Sardalya: 1523 ton

Somon: 1445 ton

Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatlarıysa şöyle: