İstanbul’da ‘dönüşüm’ için 12 rezerv alanı belirlendi

İstanbul’daki kentsel dönüşüme ilişkin konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 12 yerde rezerv alanı belirlediklerini söyledi.

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Bakan Özhaseki CNN Türk’te katıldığı programda deprem konutları, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm planına ilişkin konuştu.

Özhaseki’nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*(Kahramanmaraş merkezli depremler) Çok büyük afetle karşılaştık. Dokuz saat arayla iki büyük depremle karşılaştık. 680 bin konutun ağır hasarlı, 170 bin işyerinin yıkıldığını gördük. Asıl amacımız depremzedeleri evlerine yerleştirmek. Deprem konutlarını hızla bitireceğiz. Köy evlerinin tamamını çelikten yapıyoruz artık. Firmalar üç aydan sekiz aya kadar teslim ediyorlar.

Beklenen Marmara depremi

* Marmara’da deprem bekleniyor. Uzmanlar süre doldu diyor, 7,3 büyüklüğünde deprem bekleniyor. Aralıklar bu şekilde gidecekse süre dolmuş gözüküyor. İnsanoğlunun yapması gereken olayı görüp tavır alıp konutlarını güçlendirmek. Bundan başka yolumuz yok.

* İstanbul’da 6 milyon civarı konut var. 1.5 milyon civarı işyeri var. 1,5 milyonu riskli. En riskli olan sayısı 600 bin. Bunlar acilen yıkılması gereken denilen yerlerde. Özellikle kentsel dönüşüm yasasında önünü kesen ne kadar madde varsa değiştirdik.

* ‘Yarısı Bizden Kampanyası’nı başlattık. 1.5 milyon destek paketi açıkladık. 750 bin lirasını hibe ettik. 100 bin lira tahliye desteği veriyoruz. 10 sene boyunca 1 sene faizsiz 5 bin 500 lira ile başlayacak. Şu ana kadar bize 1 milyon 230 bin kişi başvurdu. 71 bin kişi binada hepsi anlaşmış, hemen başlayın dönüşüme dedik. Üç yıllık bir kampanya. İstanbul’a özel kentsel dönüşüm birimi kurduk.

Rezerv alanları

*Kampanyayla 350 bin 400 konutun dönüşeceğini düşünüyorum. İstanbul’da 12 yerde rezerv alan belirledik. Mera alanları diye geçiyor. Orman vasfını yitirmiş araziler ve kamu arazileri var. Askeriye boşaltmış kullanmıyor. Buralarda yapacağımız hazır 450-500 bin konut olacak. Birisinin çevresinde Esenler, Eyüp var. Birisi Tuzla civarında. İlk etapta en riskli alanları buraya taşıyacağız. 1 milyona yakın konut yapacağız. Birkaç yıla bunları bitiririz biz.