İstanbul’da bu hafta kar ve fırtına var

İstanbul’da gelecek hafta sonuna kadar fırtına ve kar bekleniyor.

Valiliğin verdiği bilgiye göre yarından itibaren rüzgar Marmara’nın batısında etkili olacak. İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de 50-80 km/saat hızında fırtına olacak.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın perşembe günü etkisini kaybetme beklenirken, çatı uçması gibi olumsuzluklara hazır olunması istendi.

Gün gün hava durumu şöyle:

11 Ocak Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın ilin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

12 Ocak Çarşamba: Parçalı çok bulutlu yağmurlu, sabah saatlerinden itibaren havanın soğumasıyla birlikte batı kesimlerinden başlayarak zamanla il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarına döneceği tahmin ediliyor.

13 Ocak Perşembe: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kar sağanağı bekleniyor.

14 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

15 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu.

Rüzgârın, Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, salı günü kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde (70-80 km/s), çarşamba günü fırtına (60-80 km/sa), perşembe kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, çarşamba gününden itibaren 4 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz ve Marmara Denizi’nde ise fırtına bekleniyor.