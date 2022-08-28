İstanbul’da binlerce kök kenevir dron ve uyduya takıldı

İstanbul’da, uydu ve dron görüntüleri sayesinde binlerce kök Hint keneviri ekilen alanlar tespit edildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde kaçak Hint keneviri ekildiği bilgisini aldı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) dron ve uydu görüntüleriyle yapılan incelemede, söz konusu bölgeler tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda toplam 23 bin 24 kök Hint keneviri ekildiği belirlendi.

Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.