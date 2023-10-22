Cumhuriyet Bayramı provası dolayısıyla 24 Ekim Salı günü İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Valilik açıklamasına göre salı günü saat 06:00’dan prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Kapatılacak yollar

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı’dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri

Atatürk Bulvarı’ndan ve Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı’na girişler ve buraya çıkan tüm cadde ve sokaklar

Hal Yolu güney istikameti (Bayrampaşa ayrımlarından itibaren)

Alternatif yollar

Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi.