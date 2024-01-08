Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul’da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

Fotoğraf: AA

Şehir Hatları AŞ’nin sitesindeki duyuruya göre Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Eyüp, Üsküdar-Eyüp, Büyükada-Sedef Adası, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Adalar-Beşiktaş hatlarında elverişsiz hava koşulları nedeniyle seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.


Ayrıca seferlerin Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı kaydedildi.

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