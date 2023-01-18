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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da bazı vapur seferleri lodostan dolayı iptal

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Fotoğraf: AA

Şehir Hatları AŞ’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.


İDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07:45 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.

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