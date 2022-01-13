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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da bazı ilçelerde kar etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da başlayan kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam etti.

Fotoğraf: AA

Kentin birçok ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar aralıklarla etkili oldu.


Anadolu Yakası’nda gece yerini kuvvetli rüzgara bırakan kar yağışı, Avrupa Yakası’ndaki Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde gece yarısı zaman zaman etkili oldu.

AA’nın aktardığına göre Esenyurt ve Beylikdüzü’nde aralıklarla devam eden kar yağışı yol kenarlarında beyaz örtü oluştururken, Haramidere metrobüs durağı üst geçidinde de kar biriktiği görüldü.

Eyüpsultan’da da kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kar yağışı ulaşımda ciddi bir aksamaya yol açmadı. Metrobüs duraklarının da yağış ve soğuk hava dolayısıyla tenhalaştığı gözlendi.

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