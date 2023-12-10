Fahiş fiyat: İstanbul’da 822 fırın hakkında tutanak tutuldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından aldığı kararları açıkladı. Hakem Halil Umut Meler’e saldıran Faruk Koca, futboldan ömür boyu men edilirken, MKD Ankaragücü’ne ise beş maç seyircisiz oyanama ve 2 milyon TL para cezası verildi. Ayrıntılar gelecek…