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Yaramazlara biraz batar!

Fahiş fiyat: İstanbul’da 822 fırın hakkında tutanak tutuldu

İstanbul’da, ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 fırın hakkında tutanak tutuldu.

Fotoğraf: AA

İstanbul Valisi Davut Gül, 822 tutanağın Ticaret Bakanlığı’na gönderildiğini bildirdi.


Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“İstanbul’da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.”

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