Fahiş fiyat: İstanbul’da 822 fırın hakkında tutanak tutuldu

İstanbul’da, ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 fırın hakkında tutanak tutuldu.
İstanbul Valisi Davut Gül, 822 tutanağın Ticaret Bakanlığı’na gönderildiğini bildirdi.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
“İstanbul’da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.”