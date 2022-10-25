İstanbul’da 29 Ekim kutlamaları: Merkezi Üsküdar olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılındaki kutlamalarının Üsküdar Meydanı’nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşeceği duyudu. Anadolu Ateşi‘nin dans gösterisi yapacağı etkinlikte sanatçı Selda Bağcan şarkılarını seslendirecek.

İBB, 29 Ekim’de kentin çeşitli yerlerinde kutlama etkinleri düzenleyecek. Kutlamaların bu yılki merkezi Üsküdar Meydanı olarak açıklandı. Selda Bağcan’ın sahne alacağı kutlamada Anadolu Ateşi de dans gösterisi yapacak.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda da saat 20.00’de CRR Senfoni Orkestrası‘nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri ‘Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet’ dinleyiciyle buluşacak.

Eyüp Haliç Etkinlik Alanı’nda saat 20.30’da Tuğkan, Sultanbeyli Kent Meydanı’nda saat 20.30’da Yüksek Sadakat, Kağıthane Sadabat Parkı’nda saat 20.30’da Samida sahne alacak.

Mevlanakapı Kara Surları’nda gün boyu etkinlik

Fatih’te ise İBB’nin restore ederek kente kazandırdığı Mevlanakapı Kara Surları’nda gün boyu etkinlikler yapılacak. Maskotlu Çocuk Konseri, Pound Rockout Atölyesi, Bando Gösterisi ve Sokak Sanatları, Sihirli Bayrak Atölyesi etkinlikleri çocuklarla buluşturulacak.

Müze Gazhane etkinlikleri

Kadıköy’deki Müze Gazhane’de de bayramda, her yaş grubuna özel, tüm güne yayılacak bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Ücretsiz ulaşım için kişiselleştirilmiş kart

İBB’nin sorumluluğundaki tüm toplu ulaşım araçlarıyla İstanbulkart’a entegre olan deniz motorlarında da ulaşım 24 saat boyunca ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş hakkından ise yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek. İstanbulkart, İstanbulkart Mobil uygulamasından veya 153’ü arayarak kişiselleştirebilir.