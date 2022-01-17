İstanbul’a Sibirya soğuğu geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) verilerine göre, yarından (salı) itibaren sıcaklıklar düşecek, kentin yüksek kesimlerine kar yağacak.

AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyden gelen rüzgar kuvvetlenerek, saatte 40-65 km hızla esecek. Beraberinde sıcaklıkların da kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde; Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağacak. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması bekleniyor.

Çarşamba akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0 derecenin altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği beklentisi paylaştı.

Soğuk hava nedeniyle yaşanacak buzlanmaya karşı İBB’nin, 60 farklı noktaya kurulan Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahaleyi yapacağı belirtildi.