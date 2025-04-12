İstanbul ve Ankara da var: 18 ile yağmur, 13 ile kar uyarısı

‘En Sevdiğim Pastam’ filminin yönetmenleri Maryam Moghaddam ve Behtash Sanaeeha, kadın kahramanın başörtüsüz görüldüğü filmde ‘kamuoyunu rahatsız etmek’ ve ‘müstehcen içerik üretmek’ten beş yıl ertelemeli iki yıl iki ay hapis cezası aldı.