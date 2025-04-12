İstanbul ve Ankara da var: 18 ile yağmur, 13 ile kar uyarısı

Bugün 18 ilde yağmur, 13 ildeyse kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre İstanbul’da yağmur, Ankara’da kar yağışı olacak.
Yeni haftadaysa bahar havası geri dönüyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının batıdan başlamak üzere artması bekleniyor.
Kar yağışı beklenen iller şunlar:
- Ankara
- Afyonkarahisar
- Denizli
- Burdur
- Eskişehir
- Konya
- Nevşehir
- Bolu
- Karabük
- Zonguldak
- Erzurum
- Kars
- Van
Yağmur beklenen illerse şunlar:
- İstanbul
- Hatay
- Bartın
- Edirne
- Kırklareli
- Sakarya
- Kütahya
- Sinop
- Amasya
- Rize
- Samsun
- Trabzon
- İzmir
- Muğla
- Adana
- Antalya
- Diyarbakır
- Mardin