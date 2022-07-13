İstanbul valisi, İmamoğlu’nun mazbata töreninin yer aldığı 15 Temmuz videosunu sildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz etkinliklerine davet videosunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbata töreni görüntülerine yer verdi. Hata fark edilince video silindi, İmamoğlu çıkarıldı.

Görsel: Twitter

Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Saraçhane’de düzenlenecek etkinlikler için çağrı videosu yayınladı.

Yerlikaya’nın Twitter’dan paylaştığı videosunun 53’üncü saniyesinde İmamoğlu’nun ikinci defa mazbata aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalığa hitap ettiği anlar da yayınlandı.

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığını kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, seçimin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesi üzerine 23 Haziran 2019’da AKP’li Binali Yıldırım’a 806 bin oy fark atarak seçimi tekrar kazanmıştı.

Kısa süre sonra ‘hatasını fark eden’ Yerlikaya videoyu sildi. İmamoğlu’nun yer aldığı anlar videodan çıkarılarak bir kez daha paylaşıldı.

Videodan çıkarılan kısım.

Yerlikaya’nın ikinci defa paylaştığı videonun altına yorum yazan kullanıcılar İmamoğlu’nun neden çıkarıldığını sordu. Yerlikaya’ysa çareyi paylaşımı yorumlara kapatmakta buldu. İmamoğlu’na ilişkin sorular ise gizlendi.