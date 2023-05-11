İstanbul valiliğinin sağlık çalışanlarına seçimde görev verilmemesi talebi reddedildi

MESUDE ERŞAN

İstanbul valiliği, il seçim kurulundan sağlık idarecileri, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının seçimlerde görevlendirilmemesini istedi. Talep reddedildi.

İstanbul’daki 39 kaymakamlık, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için kamu görevlilerini, seçim kurullarında görevlendirdi.

Ancak ilgili kurumlara 5 Mayıs’ta vali yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli imzalı bir yazı gönderildi.

Yazıda, “Bu durumun doğurabileceği olumsuzluklara ilişkin olarak sağlık kurumlarımızdan valiliğimizi çeşitli endişeler iletilmiştir” dendi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Konuyla ilgili yapılan inceleme sonucunda, bir sosyal hak olarak Anayasanın 56’ıncı maddesiyle güvence altına alınan sağlık hakkının, yaşam hakkıyla sıkı ilişki içerisinde olduğu, bireylerin sağlık hizmetlerinden eşit ve etkili bir şekilde faydalanılmasını sağlayarak, bu hizmeti sürekli bir şekilde sunmanın devletin temel görevleri arasında yer aldığı, devletin hem sağlık hakkının birey tarafından etkili bir şekilde kullanılmamasını sağlayıcı tedbirleri almak hem de sağlık hizmetlerini buna göre kurmak ve sürdürmekle yükümlü olduğu değerlendirilmiştir.”

Yazıda sağlık hizmetinin hayatiyeti, sürekliliği ve ehemmiyet arz eden diğer yönleri dikkate alınarak, sağlık idarecileri, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarına görev verilmemesi, verilmişse yerlerine yedek olarak belirlenmiş kamu görevlilerinden görevlendirme yapılması istendi.

Diken’in aldığı bilgiye göre valiliğin bu talebine olumlu yanıt verilmedi. Hekimler ve diğer sağlık çalışanları görev yerinde bulunacak.