İstanbul Valiliği’nden kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

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Valilik, yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışlarda yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Valiliğin, X hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”