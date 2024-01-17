İstanbul Valiliği’nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, yarın akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında kentte etkili olacak fırtınaya karşı uyardı.

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Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova bölgesinde etkili olacak rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilerek dikkatli olunması çağrısı yapıldı: “Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”