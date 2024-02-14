İstanbul Üniversitesi’nden ‘kısmi’ geri adım: Kampüsü halka açmaya devam edecek

İstanbul Üniversitesi, ‘üniversiteyi halka açma’ uygulamasında kısıtlamaya gitti.
İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünü ‘halka açmış’ ve bu durum tepkiyle karşılanmıştı.
Dün öğrenciler çok sayıda kişinin ‘elini kolunu’ sallayarak üniversiteye hatta sınıflara girdiğini sosyal medyada paylaşmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Taylan Yıldız da, hiçbir denetime maruz kalmadan ve kimlik sorulmadan okula ve derse girebildiğini duyurmuştu.
İstanbul Üniversitesi bugün yayınladığı açıklamayla uygulamaya birçok kısıtlama getirdi.
Buna göre ziyaret saatleri 13:00-16:00 arasında kısıtlı olacak, ziyaret için önceden randevu alınacak.
Güvenlik görevlileri ziyaretçileri denetleyecek ve ‘ziyaretçi kartı’ verecek. Rektörlük, sınıf vb. yerlere giriş yapılamayacak, ziyaret sadece bahçeyle sınırlı olacak.
Ayrıca güvenlikler ‘gerekli gördüğü’ durumlarda ziyaretçilere müdahale edebilecek. Ziyaretçilerin piknik gibi aktiveteler yapması yasak.
Üniversitenin yayınladığı açıklama şöyle: