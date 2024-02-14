İstanbul Üniversitesi’nden ‘kısmi’ geri adım: Kampüsü halka açmaya devam edecek

İstanbul Üniversitesi'nde hiçbir engele takılmadan önce kampüse sonra da derse girdim.



Benim gibi üniversitesi kapısından geçen herkes de derslere girebiliyor. Ne durduran var ne bir şey.



Böyle kepazelik olmaz. Böyle büyük bir güvenlik sorunu kabul edilemez.



Konunun gündeme… pic.twitter.com/fwaYvZjYZi