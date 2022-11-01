İstanbul Sözleşmesi Britanya’da yürürlüğe girdi

Türkiye’nin 1 Temmuz 2021 tarihinde resmen çekildiği ‘İstanbul Sözleşmesi’ Britanya’da bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Fotoğraf: Dilara Açıkgöz / csgorselarsiv.org

Britanya’da, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair referans noktası olan İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan 10 yıl sonra bugün yürürlüğe girdi. Ancak hükümet, göçmen kadınları koruma yükümlülüğünün dışında kalmak için sözleşmenin 59’uncu maddesine çekince koydu.

BBC’de yer alan habere göre kadın hakları örgütleri, Britanya’nın 59’uncu maddeye koyduğu çekinceyi bir kez daha eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü İngiltere Şubesi Direktörü Sacha Deshmukh yazılı açıklamasında, hükümetin, kadınları ev içi şiddete karşı korumak için ‘yeterince adım atmadığını’ kaydetti:

“Hükümet sözleşmenin 59. maddesine sessiz sedasız çekince koyarak, bu ülkede yaşayan en savunmasız durumdaki kadınların bir kısmını, yani göçmen kadınları yüz üstü bırakmaya devam ediyor.”

İstanbul Sözleşmesi’nin 59. maddesi, bir ülkede eşi ya da partnerine bağlı olarak oturma izni bulunan kadınlara şiddet görmeleri halinde eş ya da partnerlerinden bağımsız şekilde ikamet verilmesini öngörüyor.

Söz konusu maddede, “Bağımsız oturma izninin verilmesine ve süresine ilişkin koşullar iç hukuk tarafından belirlenir” deniyor.

‘İstismarcı eş ve partnerlere cesaret verecek’

Eski İçişleri Bakanı Priti Patel bu yıl içerisinde Britanya’nın sözleşmeyi 59. maddeye çekince koyarak onaylayacağını açıkladığında, kadın ve göçmen hakları örgütleri bu karara tepki göstermişti. 80’den fazla örgüt imzaladıkları açık mektupta, kararın göçmen kadınları hayati destekten mahrum bırakacağını ve istismarcı eş ve partnerlere cesaret vereceğini kaydetmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de bu kararın, ikamet izinlerinin iptal edileceği korkusuyla ev içi şiddet mağduru göçmen kadınları resmi kurumlara başvurmaktan alıkoyacağını söylemişti.

Örgüt’ten Hillary Margolis, “Hiçbir kadın istismardan kaçınma ile muhtemelen sınır dışı edilme arasında seçim yapmak zorunda bırakılmamalı” demişti.

Hükümet ise bu konuda son kararı vermek için Göçmen Kadınlara Destek adlı pilot programından çıkacak verileri beklediklerini açıklamıştı.

Pilot çalışmayı yürüten Southall Black Sisters adlı örgüt ise çalışmanın odağının farklı olduğunu belirterek, hükümetin 59. maddeyi onaylamak için sonuçları beklemesine gerek olmadığını savunmuştu.