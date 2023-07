İstanbul-New York ‘deprem köprüsü’: Carrre

Mimar, mühendis, akademisyen ve şehir planlama uzmanlarının kolektif çabasıyla kurulan New York ve İstanbul bazlı girişim CARRRE, AIA New York ve Salt İstanbul’un ortaklaşa düzenleyip ev sahipliğini yaptığı panel serisiyle birlikte kuruluşunu duyuruyor.

CARRRE, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen depremlerin ardından yapılan analiz ve değerlendirmeler sonrası oluşturuldu.

Dünyada inovatif fikirleriyle tasarım dünyasına yenilik getiren isimlerle deprem bölgesinde çalışan lokal profesyonelleri, işinsanlarını, belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi amaçlayan CARRRE, bu yıl dört panelden oluşan program serisi kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgenin yeniden yapılanmasına dair çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Kurucularından mimar Koray Duman, CARRRE’nın kuruluş aşamasını, “Uluslararası isimler ve lokal uzmanlar arasında sağlıklı ve düzenli bilgi akışının sağlanabileceği, birlikte çözüm odaklı ortak fikirlerin üretileceği bir platform ihtiyacından doğdu” diyerek özetliyor ve ekliyor: “Yeniden inşa süreci, kolektif bir planlamayla daha dayanıklı şehirler tasarlamak adına bize verilmiş bir fırsat.”

Uzmanların katılımıyla gerçekleşecek CARRRE panelleri, çözüm bazlı projeler, tartışma ve öğrenme odaklı uluslararası bir platform olarak tasarlandı. Panel başlıkları, altyapısı daha zengin, sürdürülebilir ve sağlam küçük ölçekli (konutlar) ver büyük ölçekli (şehir planlama ve altyapı) projelerin tasarlanmasında ihtiyaç duyulan yeni teknolojilere, mimari aşamalara ve düşünme biçimlerine odaklanıyor.

Panellerin ikincisi 29 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Paneller, AIA New York Yeniden İnşa ve Risk Hesaplama Tasarımları Komitesi, AIA New York Global Diyaloglar Komitesi, AIA New York Bina Kodları Komitesi ve Salt İstanbul işbirliğinde organize ediliyor.

‘Türkiye ve Suriye Depremi Sonrası Acil Durum Müdahaleleri’ başlıklı ilk panel, 22 Temmuz’da gerçekleştirildi. ‘Depremlerin Ardından Türkiye ve Suriye, Orta Vadeli Yardım ve Geçiş Programları’ başlıklı ikinci panel ise 29 Temmuz’da Salt Beyoğlu’nda yapılacak.

