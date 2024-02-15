İstanbul Modern’de ‘Zamansız Meraklar’ sergisi 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 15 bin lirayı geçti. Asgari ücretle (17 bin 2 lira) geçinmeye çalışan milyonlarca yurttaş her geçen gün daha da zorlanıyor. BİSAM’ın açıkladığı ocak dönemi raporuna göre Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı olan açlık sınırı […]