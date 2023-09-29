İstanbul Modern’de ücretsiz ileri dönüşüm atölyeleri başlıyor: İrfan Önürmen’le ‘Tüllerden Resimler’

Doğa ve çevreyle kurulan bağı sanat yoluyla güçlendirmeye aracılık eden Eco Art Lab öğrenme alanı, İstanbul Modern’in yeni müze binasında 12 yaş ve üzeri genç ve yetişkinleri ücretsiz etkinliklerde buluşturuyor. Eco Art Lab, sanatçılarla işbirliğinde sürdürülebilir gelecek, herkes için yaşamın devamlılığı, çevresel değişim gibi konuları işleyen ileri dönüşüm atölyeleri düzenliyor.

Sanatçı İrfan Önürmen’in yönetiminde 30 Eylül’de yapılacak ilk atölyede katılımcılar, eski tülleri çeşitli formlarda kesip bir araya getirerek sanatsal üretimlere dönüştürüyor. Katılımcılar, sanatçının İstanbul Modern koleksiyonunda yer alan ve kent kültüründe bireyin yaşam tarzı ve çevresiyle ilişkilerine işaret eden ‘Odada‘ adlı çalışmasından ilhamla, sanatçının yaratım sürecinin izinden ilerliyor. Atölye kapsamında katılımcılar, eski tül ve kumaşlarla derinlik katmanları içeren düzenlemeler hazırlıyor ve üç boyutlu yanılsamalar oluşturan sanat çalışmaları gerçekleştiriyor.

Her ay bir sanatçı atölyesi

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol, ‘Eco Art Lab‘i doğayı ve çevremizi sanatla keşfetmemize aracı olan ilham verici bir öğrenme alanı olarak tanımlıyor: “Müze çatısı altında tasarladığımız bu özel alanda her gün katılımcılarımızla birlikte eski basılı malzemeleri el yapımı resim kağıtlarına dönüştürüyoruz. Sanatçılarla yıl boyunca ayda bir defa düzenleyeceğimiz ileri dönüşüm atölyelerinde ise kumaşlar başta olmak üzere kullanım süresi dolmuş birçok malzeme ile sanat çalışmaları üretmek istiyoruz. İrfan Önürmen ‘Eco Art Lab‘ atölyelerimizde ağırlayacağımız ilk sanatçı. Yaratıcı düşünme deneyimine odaklanan bu atölyede katılımcılar, sanatçıyla birlikte eski tüllerden bir sanat kompozisyonu oluşturacak.”

Çok okunan Elektrikte ekim tarifesi belli oldu

Eco Art Lab

Damat Tween’in desteğiyle sanat ve tasarım disiplinlerinin buluşturulduğu Eco Art Lab, doğal formları, nesnelerin doğasını ve dönüşümünü konu alan ‘Kâğıdın Dönüşümü‘ ve ‘Sanatçılarla İleri Dönüşüm Atölyeleri’ başlıklı etkinliklerden oluşuyor. Katılımcılar, farklı uygulama alanlarından sanatçı ve tasarımcılarla, kullanım süresi dolmuş nesnelerin sanat malzemesine ya da tasarım ürünlerine dönüşüm yöntemlerini ve olasılıklarını araştırıyor.

İrfan Önürmen ile Tüllerden Resimler

Tarih ve saat: 30 Eylül 2023, Cumartesi 13.00–16.00

Yer: Eco Art Lab