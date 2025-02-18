İstanbul Modern'de Ömer Uluç hazırlığı

İstanbul Modern, Ömer Uluç’un sanatsal yolculuğunu gözler önüne seren kapsamlı bir sergiye hazırlanıyor. Sanatçının Türkiye’deki en geniş seçkilerinden ‘Ufuk Çizgisinden Öteye’ başlıklı sergi, 21 Mart’ta izleyicilerle buluşacak.

Ömer Uluç

Ömer Uluç’un sanatsal pratiğinde erken dönem örneklerini barındıran 1960’lardan 2010’da ölümüne kadar süreçteki üretimlerini bir araya getiren sergi, sanatçının farklı ifade biçimlerini çeşitli temalar altında buluşturuyor.

Kâğıt üzerine desen ve çizimden tuval üzerine akriliğe, kolajdan heykele birçok eseri içeren sergide, Uluç’un kauçuk, keçe, alüminyum, akrilik levha, PVC ve polyester gibi malzemelerle ürettiği yapıtlar da yer alıyor.

Küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak ve Nilay Dursun, asistan küratörlüğünü Naz Uğurlu Benek’in üstlendiği ‘Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye’, sanatçının insanlık ile evren arasındaki karmaşık ilişkiye dair düşüncelerini irdeleyen yapıtları içeriyor. Uluç’un geleneksel sınırları aşan yaklaşımını yansıtarak izleyiciyi zaman ve mekânın ötesinde bir yolculuğa davet eden sergide, 300’ün üzerinde çalışma var.

O Kedi ve Nişanlısı.

Modern zaman seyyahı

1931 doğumlu Ömer Uluç, 1953’te Robert Kolej’den mezun olduktan sonra ABD’de önce mühendislik, ardından resim eğitimi aldı. 1951’de Nuri İyem öncülüğünde kurulan ‘Tavanarası Ressamları‘ arasında yer alan sanatçı, 1965’te Paris ve Londra’da, 1972–1973’te ABD ve Meksika’da, 1973–1977 yıllarında Nijerya’da, 1983’ten 2010’a kadar ise Paris ve İstanbul arasında yaşamını sürdürdü. Çeşitli coğrafyalarda yaşaması ve seyahatlerinin de etkisiyle, keskin bir ironi ve mizah anlayışıyla insan, hayvan ve doğadışı varlıklardan oluşan bir canlılar albümü yaratan Uluç, modern sanatın keşif ve araştırma ruhunu sürekli taze tutan sanatçılardandı.