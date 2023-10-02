İstanbul Modern’de konuşma serisi: Kadın Sanatçının Bakışı

İstanbul Modern Kadın Sanatçılar Fonu’nun desteğiyle koleksiyona dahil edilen yapıtlardan oluşan ‘Hep Buradayız’ adlı sergi kapsamında bir konuşma serisi düzenleniyor.

Hep Buradayız sergisi. Foto: Murat Germen

Türkiye’deki kadın sanatçıların üretimlerini desteklemek, bilinirliğini artırmak ve müze koleksiyonuna yeni yapıtlar kazandırarak kadın sanatçıların temsillerini güçlendirmek amacıyla İstanbul Modern çatısı altında 2016’da Kadın Sanatçılar Fonu kurulmuştu.

Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ve serginin küratörü Öykü Özsoy Sağnak’ın konuşmacı olarak katılacağı serinin ilk etkinliği ‘Kadın Sanatçının Bakışı‘ adını taşıyor. İstanbul Modern’de 4 Ekim’de Küratör Deniz Pehlivaner’in moderatörlüğünü yapacağı konuşmada Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, tarihsel süreçten ve yapıtlardan örnekler verip sözü edilen olguları tartışmaya açacak. Öykü Özsoy Sağnak ise ‘Hep Buradayız‘ın kavramsal çerçevesini, katılımcı sanatçılar ve yapıtları üzerinden aktaracak.

Söyleşi: Kadın Sanatçının Bakışı

Tarih : 4 Ekim 2023, Çarşamba

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Saat : 18.00

Mekân: İstanbul Modern Oditoryum

Moderatör: Deniz Pehlivaner

Konuşmacılar: Esra Aliçavuşoğlu, Öykü Özsoy Sağnak