İstanbul Modern’de ‘Genç Salı’nın konuğu Seçkin Pirim

İstanbul Modern, gençleri sanatçılarla buluşturmayı sürdürüyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçirilen Genç Salı Söyleşileri’nin bu ayki konuğu heykel ve yerleştirmeleriyle tasarım ve mimariyi sanatla buluşturan çağdaş sanatçı Seçkin Pirim.

Seçkin Pirim’in gençlere özel yapacağı atölye, heykel sanatının mimariyle tarihsel ilişkisinden ilham alıyor. Sanatçının üretimlerinden örneklerin ele alınacağı söyleşiyle başlayan buluşmada katılımcılar, katmanlar yaratarak bütün bir tasarımı oluşturmaya ve sanatçının kendi üretimlerinde sıkça kullandığı kâğıt materyalinin dinamiğini keşfe davet ediliyor.

Katılımcılar, sanatsal düzlemde derinliği, sanatçının uygulama adımlarını takip ederek oluşturdukları üç boyutlu formlar üzerinden inceleme fırsatı buluyor.

Genç Salı

Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle 18–25 yaş grubundaki tüm gençler, her salı 10.00 ile 14.00 saatleri arasında İstanbul Modern’i ücretsiz olarak deneyimliyor. ‘Genç Salı‘ programında gençler, İstanbul Modern’deki tüm sergileri ücretsiz gezmenin yanı sıra, her ay bir salı günü düzenlenen sanatçı atölyelerine, söyleşilere ve daha birçok sürpriz etkinliğe ücretsiz katılma fırsatı yakalıyor.

Söyleşi: Seçkin Pirim ile Genç Salı Atölyesi: Sanat ve Tasarım

Tarih: 3 Ekim 2023, Salı

Saat: 13:00

Mekân: İstanbul Modern Etkinlik Odası

Rezervasyon için: [email protected] | (212) 334 73 41