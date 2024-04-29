İstanbul Modern Sinema’da kısa film şöleni

İstanbul Modern Sinema’nın animasyondan belgesele 25 kısa filmden oluşan seçkisi ‘Gelecek Kısa’, 2-5 Mayıs tarihlerinde izleyiciyle buluşuyor.
Seçkide yılın öne çıkan, ilk kez gösterilen ve festivallerden ödülle dönen yapımlar yer alıyor.
İstanbul Modern Sinema Küratörü Müge Turan, kısa filmin keşfe daha açık, piyasa koşullarından bağımsız ve bir araştırma alanı olarak yaşayabilen özgür bir format olduğuna dikkat çekti.
PROGRAM 1
AÇ KARNINA ÇIKMAYALIM, 2023
Yönetmen: Yiğit Hepsev
Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, İncinur Daşdemir, Arda Yenilikçi
Dünyanın sonu yaklaşırken Seher, babası ve kardeşini kurtarmak için uzun bir aradan sonra doğduğu kasabaya döner ancak beklenmedik bir durumla karşılaşır.
KURDUN KUTUSU, 2023
Yönetmen: Uğur Savaş
İdealleri uğruna bir gece kurda dönüşen adam, bulutlardan doğan bir grup külahlı cüceyi iş teklifi için evine davet eder.
GUKLA, 2024
Yönetmenler: Emine Uysal Berger, Özgür Ceylan
Oyuncular: Müge Kızılbağlı, Tomris Çetinel, İnci Sefa Cingöz
Terk edilmiş bir konakta tesadüfen bir araya gelen İzmirli üç farklı kuşaktan karakteri izleyen psikolojik gerilim ve korku türünde bir film.
KALABALIK, 2022
Yönetmen: Pelin Kırca
İlhan Mimaroğlu ve Freddie Hubbard’ın 1971 tarihli eserinden ilham alan animasyon, izleyiciyi düşündürücü bir oyuna davet ediyor.
FERRET, 2023
Yönetmenler: Serra Duran, Halil Tanışan
Oyuncular: Akış Ka
Görsel ve işitsel estetiğiyle dikkat çeken bu soyut film, bir adamın kendini arayış hikâyesini izliyor.
PROGRAM 2
ONUN KALESİNDE, 2023
Yönetmen: Yasemin Demirci
Oyuncular: Doğu Can, Nezaket Erden, Erdem Şenocak
Babasını kaybeden genç kadın, babasının evine giderek eşyaları ile anıları arasında kalır. Yas süreci evin ruhuna da sinmiştir.
KÜÇÜK BULUNTULAR, 2023
Yönetmen: Sevgi Ortaç
Olympos arkeolojik sit alanındaki kazılar, her ne kadar kameralarla izlense ve tanrıların dağı artık bir müze haline gelmişse de hikâyenin sonu değildir.
ZARAFET VE ŞİDDET ARASINDA, 2023
Yönetmen: Şirin Bahar Demirel
Arşiv görüntüsüyle animasyon karışımı olan film, el hafızası üzerinden aile albümünü, oradaki anıları ve bunların resim ve nakış gibi sanat formlarındaki ifadesini inceliyor.
36, 2023
Yönetmen: Rezan Mir Uğurlu
1980’lerde Fransa’daki bir nükleer santral için hazırlanan tanıtım kataloğunun diapozitif fotoğraf karelerinden oluşan film, izleyiciyi bu mekân içinde bir iç yolculuğa davet ediyor.
BİR DOSTLUK, 2024
Yönetmen: Gürkan Yücel
Sabahattin Kudret Aksal’ın öyküsünden uyarlanan film, yalnızlığın bastığı bu kocaman şehirde herkesten, her şeyden uzak küçücük bir odada buluşan bir kadın ile bir adamı odağına alıyor.
PROGRAM 3
KADIKÖY’ÜN EN İYİ FALCISI, 2023
Yönetmen: Emine Yıldırım
Oyuncular: Nazmi Sinen Mihci, İpek Türktan Kaynak, Ezgi Çelik
Defne, ünlü falcı ve şifacı Hale’den tarot falı randevusu alıyor. Seansa katılan sürpriz bir ziyaretçiyle roller değişerek olaylar ilginç bir hale geliyor.
BURASI SİZE GÖRE DEĞİL, 2023
Yönetmen: Ceyda Aşar
Oyuncular: Şebnem Hassanisoughi, Deniz Karaoğlu
Bir emlakçı, kiralık ev arayan kentli bir kadına çeşitli boş daireleri gezdirir. Kendine uygun yeri bulmaya çalışan kiracının arayışı fantastik bir yere doğru ilerler.
NASIL KAYBOLUNUR, 2023
Yönetmen: Tilbe Cana İnan
Oyuncular: Hilmi Özçelik, Eren Çiğdem, Burcu Ger
Ekin, geceleyin arabasını tamir ettirmek için erkek arkadaşı Murat ile birlikte gittiği oto sanayide, erkek dünyasının uykuya yatmasıyla sessiz bir gezintiye çıkar.
KURBAĞALAR, 2023
Yönetmen: Vehbi Bozdağ
Oyuncular: Name Ünal, Nihal Koldaş, Tuğçe Tanış
Annesiyle birlikte küçük bir kasabada yaşayan genç kadının bir sabah penceresinden baktığı arazideki molozların kaldırıldığını görmesi, hayatını gözden geçirmesine neden olur.
EN UZUN GECE, 2023
Yönetmen: Can Merdan Doğan
Oyuncular: Mustafa Kırantepe, Deniz Görkem Kaya, Hasibe Eren
Aile babası Hüseyin, kayınbiraderi Fırat’la aynı yatağı paylaşmak zorunda kalır.
BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR, 2023
Yönetmen: Sevin Yaman
Film, cinsel istismar sonucu zorla evlendirilen genç bir kızın yargı, toplum ve aile arasındaki mücadelesini ve dayanışmanın önemini anlatıyor.
PROGRAM 4
AVRUPA FATİHİ, 2023
Yönetmen: Onur Yağız
Oyuncular: Thomas Curel, Emre Öcal, Umut köker
21 yaşındaki Fatih, bir Türk düğününde arkadaşı Recep’in kardeşi İpek’e evlenme teklif etmeyi planlar ancak niyetinden kimsenin haberi yoktur.
EKSİ BİR, 2024
Yönetmen: Ömer Ferhat Özmen
Oyuncular: Müfit Kayacan, Aram Dildar, Cem Uslu
Apartman yöneticisi Enver Bey, bodrum dairesine yeni taşınan kiracılardan kötü bir koku geldiğine inanır ve onları evden çıkarmak için apartman sakinlerinden imza toplamaya başlar.
BEN SÜPERMARKET DEĞİLİM, 2023
Yönetmen: Ekrem Ayhan Çakay
Oyuncular: Fatih Al, Erdem Şenocak, Pınar Göktaş
Deneyimli bir süpermarket çalışanı olan Saffet, ‘Gizli Müşteri’ denetimi söylentileriyle işini kaybedeceğinden korkar. Artık iş arkadaşları da müşteriler de birer tehdit haline gelir.
PAKET, 2023
Yönetmen: Melih Aslan
Oyuncular: Tülin Özen, Faruk Barman, Zeynep Çötelioğlu
Bir yemek masasında buluşan dört kişi, önlerinde kapalı duran kutuyla ilgili sorularına cevap ararken içlerindeki yükler gittikçe ağırlaşmaya başlar.
SONUNDA, 2023
Yönetmen: Resmiye Emir
Oyuncular: Ayşegül Uraz, Barış Gönenen, Burcu Ger
Genç bir çift, İstanbul’daki arkadaşlarının veda partisine gitmeye çalışırken şehrin kilit trafiğine hapsolur ve gerilir. Partiye vardıklarında ise beklenmedik bir sürpriz onları beklemektedir.
PROGRAM 5
TARİHTE YAŞANMAMIŞ OLAYLAR (SERPÊHATİYÊN NEQEWİMÎ), 2023
Yönetmen: Ramazan Kılıç
Oyuncular: Elanur Kılıç, Reyhan Kılıç, Sükran Aktı
Doğu Anadolu’da küçük bir köyde yaşayan 10 yaşındaki Sêvin, babaannesinin dünyaya açılan tek penceresi olan televizyonunun kayboluşu üzerine onun yüzünü güldürmeye çalışır.
BEYAZ DAĞIN ÇOCUKLARI, 2023
Yönetmen: Yalçın Çiftçi
Film, bizi karlı bir Anadolu kışında mezarlığın önüne yapılmış bir köy okuluna ve o okulun sırlarına götürüyor.
OYUNBOZAN, 2023
Yönetmen: İlayda İşeri
Oyuncular: Bahar Sare Vural, Mustafa Enis Bilir, Zeynep Kılınç
Şubat 1979’da okul tatilini Ankara’da apartman dairesinde geçiren iki kardeşin annelerinin işten dönene kadar kurdukları oyunları anlatıyor.
GÖRÜŞÜRÜZ KAPLUMBAĞA (ADIEU TORTUE), 2024
Yönetmen: Selin Öksüzoğlu
Oyuncular: Nursema Çepni, Meltem Ünel, Neriman Çilingiroğlu
Annesi bir gece ölen İnci, Karadeniz’in geniş yaylasında yalnız kalır. Uzun yıllar sonra geri dönen Zeynep ile tanışınca, birlikte gün doğumundan gün batımına kadar yürüyerek bir yolculuğa çıkarlar.