İstanbul Modern Sinema’da kısa film şöleni

İstanbul Modern Sinema’nın animasyondan belgesele 25 kısa filmden oluşan seçkisi ‘Gelecek Kısa’, 2-5 Mayıs tarihlerinde izleyiciyle buluşuyor.

Seçkide yılın öne çıkan, ilk kez gösterilen ve festivallerden ödülle dönen yapımlar yer alıyor.

İstanbul Modern Sinema Küratörü Müge Turan, kısa filmin keşfe daha açık, piyasa koşullarından bağımsız ve bir araştırma alanı olarak yaşayabilen özgür bir format olduğuna dikkat çekti.

PROGRAM 1

AÇ KARNINA ÇIKMAYALIM, 2023

Yönetmen: Yiğit Hepsev

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, İncinur Daşdemir, Arda Yenilikçi

Dünyanın sonu yaklaşırken Seher, babası ve kardeşini kurtarmak için uzun bir aradan sonra doğduğu kasabaya döner ancak beklenmedik bir durumla karşılaşır.

KURDUN KUTUSU, 2023

Yönetmen: Uğur Savaş

İdealleri uğruna bir gece kurda dönüşen adam, bulutlardan doğan bir grup külahlı cüceyi iş teklifi için evine davet eder.

GUKLA, 2024

Yönetmenler: Emine Uysal Berger, Özgür Ceylan

Oyuncular: Müge Kızılbağlı, Tomris Çetinel, İnci Sefa Cingöz

Terk edilmiş bir konakta tesadüfen bir araya gelen İzmirli üç farklı kuşaktan karakteri izleyen psikolojik gerilim ve korku türünde bir film.

KALABALIK, 2022

Yönetmen: Pelin Kırca

İlhan Mimaroğlu ve Freddie Hubbard’ın 1971 tarihli eserinden ilham alan animasyon, izleyiciyi düşündürücü bir oyuna davet ediyor.

FERRET, 2023

Yönetmenler: Serra Duran, Halil Tanışan

Oyuncular: Akış Ka

Görsel ve işitsel estetiğiyle dikkat çeken bu soyut film, bir adamın kendini arayış hikâyesini izliyor.

PROGRAM 2

ONUN KALESİNDE, 2023

Yönetmen: Yasemin Demirci

Oyuncular: Doğu Can, Nezaket Erden, Erdem Şenocak

Babasını kaybeden genç kadın, babasının evine giderek eşyaları ile anıları arasında kalır. Yas süreci evin ruhuna da sinmiştir.

KÜÇÜK BULUNTULAR, 2023

Yönetmen: Sevgi Ortaç

Olympos arkeolojik sit alanındaki kazılar, her ne kadar kameralarla izlense ve tanrıların dağı artık bir müze haline gelmişse de hikâyenin sonu değildir.

ZARAFET VE ŞİDDET ARASINDA, 2023

Yönetmen: Şirin Bahar Demirel

Arşiv görüntüsüyle animasyon karışımı olan film, el hafızası üzerinden aile albümünü, oradaki anıları ve bunların resim ve nakış gibi sanat formlarındaki ifadesini inceliyor.

36, 2023

Yönetmen: Rezan Mir Uğurlu

1980’lerde Fransa’daki bir nükleer santral için hazırlanan tanıtım kataloğunun diapozitif fotoğraf karelerinden oluşan film, izleyiciyi bu mekân içinde bir iç yolculuğa davet ediyor.

BİR DOSTLUK, 2024

Yönetmen: Gürkan Yücel

Sabahattin Kudret Aksal’ın öyküsünden uyarlanan film, yalnızlığın bastığı bu kocaman şehirde herkesten, her şeyden uzak küçücük bir odada buluşan bir kadın ile bir adamı odağına alıyor.

PROGRAM 3

KADIKÖY’ÜN EN İYİ FALCISI, 2023

Yönetmen: Emine Yıldırım

Oyuncular: Nazmi Sinen Mihci, İpek Türktan Kaynak, Ezgi Çelik

Defne, ünlü falcı ve şifacı Hale’den tarot falı randevusu alıyor. Seansa katılan sürpriz bir ziyaretçiyle roller değişerek olaylar ilginç bir hale geliyor.

BURASI SİZE GÖRE DEĞİL, 2023

Yönetmen: Ceyda Aşar

Oyuncular: Şebnem Hassanisoughi, Deniz Karaoğlu

Bir emlakçı, kiralık ev arayan kentli bir kadına çeşitli boş daireleri gezdirir. Kendine uygun yeri bulmaya çalışan kiracının arayışı fantastik bir yere doğru ilerler.

NASIL KAYBOLUNUR, 2023

Yönetmen: Tilbe Cana İnan

Oyuncular: Hilmi Özçelik, Eren Çiğdem, Burcu Ger

Ekin, geceleyin arabasını tamir ettirmek için erkek arkadaşı Murat ile birlikte gittiği oto sanayide, erkek dünyasının uykuya yatmasıyla sessiz bir gezintiye çıkar.

KURBAĞALAR, 2023

Yönetmen: Vehbi Bozdağ

Oyuncular: Name Ünal, Nihal Koldaş, Tuğçe Tanış

Annesiyle birlikte küçük bir kasabada yaşayan genç kadının bir sabah penceresinden baktığı arazideki molozların kaldırıldığını görmesi, hayatını gözden geçirmesine neden olur.

EN UZUN GECE, 2023

Yönetmen: Can Merdan Doğan

Oyuncular: Mustafa Kırantepe, Deniz Görkem Kaya, Hasibe Eren

Aile babası Hüseyin, kayınbiraderi Fırat’la aynı yatağı paylaşmak zorunda kalır.

BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR, 2023

Yönetmen: Sevin Yaman

Film, cinsel istismar sonucu zorla evlendirilen genç bir kızın yargı, toplum ve aile arasındaki mücadelesini ve dayanışmanın önemini anlatıyor.

PROGRAM 4

AVRUPA FATİHİ, 2023

Yönetmen: Onur Yağız

Oyuncular: Thomas Curel, Emre Öcal, Umut köker

21 yaşındaki Fatih, bir Türk düğününde arkadaşı Recep’in kardeşi İpek’e evlenme teklif etmeyi planlar ancak niyetinden kimsenin haberi yoktur.

EKSİ BİR, 2024

Yönetmen: Ömer Ferhat Özmen

Oyuncular: Müfit Kayacan, Aram Dildar, Cem Uslu

Apartman yöneticisi Enver Bey, bodrum dairesine yeni taşınan kiracılardan kötü bir koku geldiğine inanır ve onları evden çıkarmak için apartman sakinlerinden imza toplamaya başlar.

BEN SÜPERMARKET DEĞİLİM, 2023

Yönetmen: Ekrem Ayhan Çakay

Oyuncular: Fatih Al, Erdem Şenocak, Pınar Göktaş

Deneyimli bir süpermarket çalışanı olan Saffet, ‘Gizli Müşteri’ denetimi söylentileriyle işini kaybedeceğinden korkar. Artık iş arkadaşları da müşteriler de birer tehdit haline gelir.

PAKET, 2023

Yönetmen: Melih Aslan

Oyuncular: Tülin Özen, Faruk Barman, Zeynep Çötelioğlu

Bir yemek masasında buluşan dört kişi, önlerinde kapalı duran kutuyla ilgili sorularına cevap ararken içlerindeki yükler gittikçe ağırlaşmaya başlar.

SONUNDA, 2023

Yönetmen: Resmiye Emir

Oyuncular: Ayşegül Uraz, Barış Gönenen, Burcu Ger

Genç bir çift, İstanbul’daki arkadaşlarının veda partisine gitmeye çalışırken şehrin kilit trafiğine hapsolur ve gerilir. Partiye vardıklarında ise beklenmedik bir sürpriz onları beklemektedir.

PROGRAM 5

TARİHTE YAŞANMAMIŞ OLAYLAR (SERPÊHATİYÊN NEQEWİMÎ), 2023

Yönetmen: Ramazan Kılıç

Oyuncular: Elanur Kılıç, Reyhan Kılıç, Sükran Aktı

Doğu Anadolu’da küçük bir köyde yaşayan 10 yaşındaki Sêvin, babaannesinin dünyaya açılan tek penceresi olan televizyonunun kayboluşu üzerine onun yüzünü güldürmeye çalışır.

BEYAZ DAĞIN ÇOCUKLARI, 2023

Yönetmen: Yalçın Çiftçi

Film, bizi karlı bir Anadolu kışında mezarlığın önüne yapılmış bir köy okuluna ve o okulun sırlarına götürüyor.

OYUNBOZAN, 2023

Yönetmen: İlayda İşeri

Oyuncular: Bahar Sare Vural, Mustafa Enis Bilir, Zeynep Kılınç

Şubat 1979’da okul tatilini Ankara’da apartman dairesinde geçiren iki kardeşin annelerinin işten dönene kadar kurdukları oyunları anlatıyor.

GÖRÜŞÜRÜZ KAPLUMBAĞA (ADIEU TORTUE), 2024

Yönetmen: Selin Öksüzoğlu

Oyuncular: Nursema Çepni, Meltem Ünel, Neriman Çilingiroğlu

Annesi bir gece ölen İnci, Karadeniz’in geniş yaylasında yalnız kalır. Uzun yıllar sonra geri dönen Zeynep ile tanışınca, birlikte gün doğumundan gün batımına kadar yürüyerek bir yolculuğa çıkarlar.