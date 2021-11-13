İstanbul Modern ara tatilde çocukları sanatla buluşturuyor

İstanbul Modern, 15-19 Kasım ara tatilinde çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici bir dizi çevirimiçi atölye programı hazırladı. Çocuklar programa çevirimiçi katılarak, müze uzmanlarıyla buluşup, evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştirebilecek.

Ara Tatilde Çocuklara Çevrimiçi Sanat Okulu, farklı kavramlara odaklanan beş atölye çalışmasını içeriyor. Çocuklar hafta içi her gün düzenlenen bu atölyelerin her birine, ayrı ayrı veya bir bütün olarak katılabiliyor. Atölyelerin beşine kayıt yaptıranlara Ara Tatilde Çocuklara Çevrimiçi Sanat Okulu Katılım Belgesi veriliyor.

Atölye çalışmaları, İstanbul Modern’in sergilerinden gösterimle başlıyor. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor. Ardından çevrimiçi atölyede çocuklar, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor. Sanat çalışmalarında her evde kolaylıkla bulunabilen nesne ve malzemeler kullanılıyor.

Programlar hakkında detaylı bilgi 212 334 73 41 numaralı telefondan alınabilir.

Online kayıt için http://www.istanbulmodern.org/ adresine başvurulabilir.