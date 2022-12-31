İstanbul metrosunda 2022’de unutulan eşyalar: Monitör, takma diş, kum torbası, bebek arabası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un işlettiği 17 raylı sistem hattında 2022’de 36 bin 913 eşya unutuldu.

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İBB’nin açıklamasında, kentteki metro ve tramvaylarda unutulan eşyalara ilişkin Metro İstanbul kayıp eşya ofislerinden alınan bilgilere yer verildi.

Buna göre, İstanbulluların en çok unuttuğu eşya İstanbulkart oldu. Toplam 15 bin 895 İstanbulkart, metro ve tramvaylarda unutuldu.

İstanbulkart’ın ardından en çok unutulan eşya 5 bin 10 ile kimlik kartı oldu. 2 bin 914 yolcu cüzdanını, 507 yolcu giyim eşyasını, 461 yolcuysa cep telefonunu metro ve tramvaylarda unuttu.

Bilgisayar ekranından bebek arabasına kadar

İstasyon ve araçlarda unutularak Metro İstanbul’un kayıp eşya ofislerine teslim edilen eşyalar arasında takma diş, bebek arabası, kum torbası, çocuk bisikleti, melodika, bilgisayar ekranı, araç plakası, tencere takımı, iş yeri tabelası ve pazar arabası da yer aldı.

Yıl boyunca unutulan 36 bin 913 eşyanın 6 bin 676’sı sahiplerine teslim edildi

Metro İstanbul’un işlettiği raylı sistem hatlarında unutulan eşya aynı gün kayıp eşya ofislerine gönderilerek dijital ortamda arşivleniyor. Eşyasını unutan İstanbulluların ALO 153’ü araması ya da istasyonlarda bulunan görevli personelle iletişime geçmesi gerekiyor. Başvuran kişinin, eşyanın sahibi olduğu teyit edildikten sonra kayıp eşya, sahibine veriliyor.