İstanbul metro hattının kablolarında yangın çıktı: Seferlerde aksamalar yaşanıyor

İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki teknik arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman arasında yapılıyor.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki Haliç istasyonu yakınında ray kablolarında yanma nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
İtfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri de olay yerinde inceleme yapıyor.
Metro İstanbul’un Twitter hesabından yapılan açıklamada da seferlerin Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu:
“M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.”