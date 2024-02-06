İstanbul merkezli IŞİD operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli üç ilde radikal İslamcı örgüt IŞİD’e düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı.

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IŞİD’in Horasan Vilayeti Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 20 zanlının yakalanması amacıyla İstanbul Kocaeli ve Yalova’da operasyon düzenlenmişti.

Emniyetin paylaştığı açıklamada 23 adrese operasyon düzenlendiği ve 12 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Operasyonun devamında iki şüpheli ve 28 Ocak’taki Santa Maria Kilisesi saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli olmak üzere toplam üç zanlının daha yakalandığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında “Yakalanan ve adli makamlara sevk edilen toplam 15 şüpheli şahıstan beşi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 10’uysa tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir” dendi.