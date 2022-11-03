İstanbul Maratonu nedeniyle pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından pazar günü düzenlenecek 44’üncü ‘N Kolay İstanbul Maratonu’ nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İBB’den verilen bilgiye göre World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Elite Label Kategori’de yer alan maratonda toplamda 60 bin kişi parkura çıkacak.

Asya’dan Avrupa’ya koşulacak maratonda 42K ve 42K paten yarışı da 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nün Asya girişinden başlayarak Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. Yine aynı noktada başlayacak 15K koşusu ise Yenikapı’da tamamlanacak. 8K’lık Halk Koşusu’nda Altunizade Köprüsü’nden başlayacak koşucular, Dolmabahçe’de varış noktasına ulaşacak.

42K genel klasman ödül töreni de 12.00’de Sultanahmet Meydanı’nda yapılacak. Yarış günü 06:00’da araç trafiğine kapatılacak parkur sonrası 15.30’da tamamen trafiğe açılacak.

İlk kez vapur kullanılacak

Maratonda 42K ve 15K sporcuları başlangıç alanına bu yıl ilk kez Kabataş ve Eminönü’nden kalkacak Şehir Hatları vapurlarıyla taşınacak. Halk Koşusu katılımcıları yarış günü sabahı 07.30 ile 08.30 arası Mecidiyeköy’den yapılacak otobüs seferleriyle başlangıç noktasına ulaşabilecek. Koşucular, yarış günü göğüs numaralarını göstererek İBB’nin toplu taşıma araçlarından da ücretsiz yararlanabilecek.

Maraton esnasında parkur üzerinde bulunup trafiğe kapatılacak yollar ve kapatılacağı saat aralıkları şöyle:

Altunizade- Zincirlikuyu 1. Çevreyolu 03.00- 12.30

Altunizade- Zincirlikuyu 1. Çevreyolu 03.00- 12.30

Altunizade- Zincirlikuyu 1. Çevreyolu 03.00- 12.30

Balmumcu Kavşağı- 06.00- 13.00

Barbaros Bulvarı- 06.00- 13.15

Beşiktaş Caddesi Dolmabahçe Caddesi- 06.00- 13.30

Mebusan Caddesi- 06.00- 10.15

Kemeraltı Caddesi- 06.00- 10.20

Galata Köprüsü Ragıp Gümüşpala Caddesi- 06.00- 10.30

Kennedy Caddesi Yenikapı yönü- 06.00- 11.30

Kennedy Caddesi Bakırköy yönü- 06.00- 12.50

Rauf Orbay Caddesi Florya yönü- 06.00- 13.00

Rauf Orbay Caddesi Florya Yenikapı yönü- 06.00- 13.15

Kennedy Caddesi Yenikapı yönü- 06.00- 14.22

Kennedy Caddesi Sirkeci yönü- 06.00- 15.00

Gülhane Parkı Sultanahmet Meydanı- 06.00- 15.30

Trafiğe kapatılacak diğer yollar ise şu şekilde sıralandı:

Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol- İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney- kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney- kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe’den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi’nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir’den Rıdvan Dedeoğlu’na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası, Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E- 5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serencebey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VİP Otel önü, Bayıldım Altbaş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu’ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis- i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı’dan Tarlabaşı’na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı’ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı’ndan Perşembe Pazarı’na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa’ya mecburi yön, Kasımpaşa’dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı’ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşaktan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri ile Avrasya Tüneli.