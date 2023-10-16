İstanbul Kukla Festivali 25’inci kez ‘perde’ diyor

Bu yıl 25’inci kez düzenlenecek Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, şehirde farklı bir tiyatro rüzgarı estirmeye hazırlanıyor.

Sanat yönetmenliğini Cengiz Özek’in üstlendiği festival ‘100’de 25’ sloganıyla 25 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında perdelerini açacak.

Sekiz ülkeden 10 oyunun izleyiciyle buluşacağı festivalde Türkiye’den de altı topluluğun sekiz oyunu yer alıyor. Toplam 51 gösterinin yer alacağı festivalde ayrıca film gösterimleri, atölyeler, söyleşilerin yanı sıra bir de geniş kapsamlı bir Karagöz Figürleri Sergisi yer alacak.

Uluslararası yapımlar

Walter Broggini – Solo

Festivalde bu yıl; Çekya’dan Alfa Thatre’ın sergileyeceği ‘Bay Kaspar ve Tuhaf Ailesi’, İtalya’dan Compagnia Follemente’nin ‘Erkekler Tülleri Sever’ ve yine İtalya’dan Compagnia Walter Broggini’nin ‘Solo’ adlı oyunlarıyla Macaristan’dan MarkusZinhaz Puppet Thetare’ın sergileyeceği ‘Uçuşun Tarihi’, Slovenyalı topluluk Nebo Theatre’ın sergileyeceği ‘Oda’, Meksikalı kukla sanatçısı Diego Ugalde’nin sergileyeceği ‘Buffalo’ ve ‘Neşeli Kuklalar’, Özbekistan’ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nden gelecek olan Karakalpakistan Devlet Kukla Tiyatrosu’nun sergileyeceği ‘Sarayda Sihir’ oyunları izleyicilerle buluşacak.

Diego Ugalde – Neşeli Kuklalar

Festivalde Türkiye’den ise Çağrı Yılmaz’ın sergileyeceği ‘Döngü: Patikalar’, Tiyatro Gülgeç’in biri yetişkinlere (Öfkenin Yakın Geçmişi), diğeri çocuklara yönelik (Turunç’un Bahçesi) iki oyunu ve İBB Şehir Tiyatroları’nın sergileyeceği kara tiyatro türündeki ‘Benim Küçük Yıldızım’ izleyicilerle bulaşacak.

Çağrı Yılmaz – Döngü: Patikalar

Karagöz’e özel bölüm

Türk geleneksel gölge tiyatrosu Karagöz’e de özel bir bölüm ayrılan festivalde Cengiz Özek ‘Çöp Canavarı’ ve ‘Büyülü Ağaç’ adlı Karagöz oyunlarını sergilerken, Aytek Önal da ‘Balık Tezgahı’ adlı gösteriyi sergileyecek.

Cengiz Özek – Çöp Canavarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonundan sonra hizmete açılan Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi’nde festival boyunca Karagöz gösterileri, film gösterimleri, atölye ve söyleşilerin yanı sıra bir de Cengiz Özek tarafından açılacak bir Karagöz Figürleri Sergisi yer alacak.

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