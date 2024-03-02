İstanbul Kart artık minibüslerde de geçerli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), minibüslerde İstanbul Kart’la ödeme dönemini başlattı.

Fotoğraf: AA

Uygulama ilk etapta pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy ilçesinde hayata geçti. Proje sayesinde minibüs yolcuları da aktarma ve indirim avantajlarından yararlanabilecek.

Minibüsten otobüs statüsüne geçen dokuz araçta başlayan uygulamanın kısa sürede İstanbul geneline yayılması bekleniyor.

Fotoğraf: İBB

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ücret entegrasyonu projesiyle ilgili şöyle konuştu:

“Minibüslerde ücret entegrasyonunun sağlayan bu proje ile İstanbul ulaşımı için önemli bir dönüşümü başlatıyoruz. Kurduğumuz altyapı sistemini İstanbul’un genelinde kurgulayacağız. İBB olarak hem İstanbul halkına konforlu entegre bir ulaşım hizmeti vermek hem de ulaşım esnafının sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Artık minibüsler de raylı sistemle, deniz yoluyla, otobüsle tam entegre olacak. Böylece toplu ulaşımda geçerli olan indirimli ve aktarmalı bilet avantajları minibüslerde de geçerli olacak. Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler İBB tarafından sübvanse edilecek.”