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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Valiliğin aktardığı İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün raporuna göre, İstanbul’da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası’ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.


Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası’nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Rüzgarınsa akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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