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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın pazartesi sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Valilik, kentin Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinde etkili olacak rüzgarın akşam saatlerinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurdu.


Valiliğin açıklamasında, yurttaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi: “Marmara’da ve İstanbul’un Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.”

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