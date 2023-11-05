İstanbul için fırtına uyarısı

Klişeler gerçeğin düşmanıdır, bilginin düşmanıdır, sahici duygunun düşmanıdır. Klişeler zalimin işine yarar, istediğiniz kadar mazlumun yanında olduğunuzu söyleyin ya da mazlumun hikayesini anlattığınızı sanın. Klişeler iktidarın dilidir, sahici duygular, sahici düşünceler yerine kalıplar koyup bunu pompalayarak toplumu da insanı da şekillendirmeye çalışan iktidarın.