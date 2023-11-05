İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın pazartesi sabahına kadar sürmesi bekleniyor.
Valilik, kentin Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinde etkili olacak rüzgarın akşam saatlerinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurdu.
Valiliğin açıklamasında, yurttaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi: “Marmara’da ve İstanbul’un Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.”