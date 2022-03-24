İstanbul Havalimanı’nda takibe alınan kişinin üstünden 12 milyon liralık kaçak pırlanta çıktı

Türkiye’ye kaçak pırlanta sokmaya çalışan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
AA’nın haberine göre polis ekipleri, 26 Şubat’ta Bahreyn’den İstanbul Havalimanı’na gelen Hindistan pasaportlu Sedat Hüseyin Şabandri’yi şüphe üzerine takibe aldı.
Havalimanında durdurularak üst araması yapıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürülen Şabandri’nin, pantolonunun ceplerine dikilmiş iki bölmede farklı boy ve karatta değerli taşlar bulundu.
Gözaltına alınan Şabandri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, ülkesine gönderilmek üzere İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
467,09 gram ağırlığındaki pırlantaların piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.