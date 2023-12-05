İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17-28 Nisan 2024 tarihlerinde 43’üncüsü düzenlenecek olan İstanbul Film Festivali’nin ‘Türkiye Sineması’ bölümüne başvurular başladı.

Fotoğraf: İKSV

İlk kez 1982’de bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 19 Ocak 2024.

Sadece internet üzerinden yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi internet sayfasında yer alıyor.

Festivalin ‘Türkiye Sineması’ bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak.

Teması ‘Sinemaya Yeni Bakışlar’ olan Uluslararası Yarışma’da en iyi filme verilen büyük ödül Altın Lale, Şakir Eczacıbaşı anısına veriliyor.

Yarışmada ayrıca, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi senaryo, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu, en iyi sanat yönetmeni ve en iyi özgün müzik dallarında da birer ödül veriliyor.

Festivalde ayrıca Seyfi Teoman adına en iyi ilk film ödülü veriliyor. En iyi belgesel ve en iyi kısa film ödülleri de para ödülleriyle destekleniyor.