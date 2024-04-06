İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor

İstanbul dahil çok sayıda kentte gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor. Bazı bölgelerdeyse bugün sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan ve Erzincan hariç), Güney Doğu Anadolu (Mardin hariç) ile İstanbul ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski var.

Sağanak beklenen iller şöyle: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Antalya, Hatay, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa